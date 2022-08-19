Игра уже вышла.

Разработчики из тайваньской студии OverBorder представили релизный трейлер соулслайка Thymesia, который поступил в продажу на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch. Сами разработчики называют Thymesia жестоким и динамичным ролевым экшеном с тщательно продуманной системой болезнетворного оружия.

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В роли таинственного Корвуса игрок будет выживать в королевстве, в котором свирепствует смерть. В глубине утраченной памяти главного героя кроется ключ к причинам всей катастрофы. Спасти королевство можно лишь собрав все кусочки головоломки, но с каждым открытым воспоминанием тайн становится всё больше.

«Уничтожайте жутких боссов, чтобы завладеть чумным оружием и использовать в качестве оружия самих тварей. Только отплатив противникам их же монетой, можно выжить, когда за каждым углом разоренного королевства поджидают новые ужасы. Сметайте врагов стремительно, как хищная птица. Обратившись в ворона, вы сумеете осыпать противников острыми как бритва перьями и прервать их атаки», — гласит официальное описание к игре в Steam.

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Релиз Thymesia состоялся на ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.