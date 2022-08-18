Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Церквей в градострое Farthest Frontier нет, поскольку разработчики не хотели задевать ничьих чувств
В итоге опять кому-то не угодили.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Полторы недели назад состоялся релиз градостроительной стратегии Farthest Frontier от известной по Grim Dawn студии Crate Entertainment. Проект создан в средневековом сеттинге и, казалось бы, элемент религиозности в цивилизации тогда находился на своём пике, однако в Farthest Frontier нет ни намёка на религиозные постройки: ни церквей, ни часовен, ни уж тем более храмов или соборов. Некоторые геймеры посчитали это обстоятельство странным и задали соответствующий вопрос напрямую разработчикам. И, что характерно, получили на него прямой ответ.

реклама

По словам девелоперов, отсутствие религии и всего что с ней связано — это осмысленное решение разработчиков. Таким образом они хотели исключить возможные причины для конфликтов на религиозной почве. Сама студия готова добавить в Farthest Frontier религиозную составляющую, но только в том случае, если это будет что-то вымышленное, а игроки при этом будут самостоятельно устанавливать преимущества и недостатки выработанной для своего общества конфессии.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За неполные десять дней Farthest Frontier получила 84-процентный пользовательский рейтинг в Steam. Игроки отмечают «залипательность» игрового процесса и его схожесть с геймплеем игр серии Anno времён её расцвета.

#farthest frontier
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В свежем геймплее стратегии Farthest Frontier показали развитие поселения в различные времена года
Градостроительная стратегия Farthest Frontier добралась до раннего релиза
Симпатичный трейлер градостроительной стратегии Farthest Frontier от создателей Grim Dawn
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
21
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
214
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Крошка Тина | История персонажа
5
Метеоритная теория образования земных континентов
6

Сейчас обсуждают

Rey.B.
00:05
Для начала "Любой технарь гуманитарию враг по самой Природе Разума". Потому что гуманитарий не сеет.. Не пашет... Придёшь к нему зубы лечить, а он их заговаривает.... А правят сейчас именно гуманитари...
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Илья Киктев
00:04
Мы за разнообразие, поэтому если вы иного мнения придерживаетесь - летите в бан💪👍
«Мы за инклюзивность и разнообразие»: популярный мод-портал объяснил, почему забанил моддера, убравшего флаги ЛГБТ из Spider-Man Remastered
IRanPast
00:03
Дураков и "нелохов" сейчас российская армия имеет во все щели, так что можешь присоединиться к этому персонажу и пойти по тихой грусти
Вместе с РСЗО HIMARS США поставляет Украине противорадиолокационные ракеты HARM
Пядрило
00:00
Россия осваивает рынок весёлого газа https://www.youtube.com/watch?v=9LXh2dZd-Mc
Россия осваивает рынок ксенона – в РФ создаётся производство полупроводниковых и космических газов
Серёга Ассерт
23:59
Вместе с РСЗО HIMARS США поставляет Украине противорадиолокационные ракеты HARM
Пядрило
23:57
ты ещё не помолился саурону
Россия осваивает рынок ксенона – в РФ создаётся производство полупроводниковых и космических газов
Rey.B.
23:56
Закапываешь тонну меди в огороде... И ставишь бирку "криптовалюта". Через месяц-другой никто не позарится! А медь, она такое.... "Иксы" сделает легко.
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
Rey.B.
23:51
Фигня. Вот Байден собрался пересадить все гос.структуры США на электромобили... Сумма.... Китай уже слегка напрягся... Платить долларами будете? Через тайваньские банки? А может не надо? А то чего-то ...
Вместе с РСЗО HIMARS США поставляет Украине противорадиолокационные ракеты HARM
Rey.B.
23:49
Вопрос, сколько это стоит американским налогоплательщикам? Если раскидать 60 млрд. на 300 миллионов, то выходит 200 баксов. Вроде бы немного... Но рабочих мест в США вроде как 75 миллионов... Т.е. это...
Вместе с РСЗО HIMARS США поставляет Украине противорадиолокационные ракеты HARM
Дмитрий Попов
23:49
Баннеры убери. Весь сайт в говно превратили. Зарегился что бы это написать.
В целях борьбы со спекулянтами японская сеть GEO обязала покупателей PS5 вначале продать свою PS4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем