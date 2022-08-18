В итоге опять кому-то не угодили.

Полторы недели назад состоялся релиз градостроительной стратегии Farthest Frontier от известной по Grim Dawn студии Crate Entertainment. Проект создан в средневековом сеттинге и, казалось бы, элемент религиозности в цивилизации тогда находился на своём пике, однако в Farthest Frontier нет ни намёка на религиозные постройки: ни церквей, ни часовен, ни уж тем более храмов или соборов. Некоторые геймеры посчитали это обстоятельство странным и задали соответствующий вопрос напрямую разработчикам. И, что характерно, получили на него прямой ответ.

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По словам девелоперов, отсутствие религии и всего что с ней связано — это осмысленное решение разработчиков. Таким образом они хотели исключить возможные причины для конфликтов на религиозной почве. Сама студия готова добавить в Farthest Frontier религиозную составляющую, но только в том случае, если это будет что-то вымышленное, а игроки при этом будут самостоятельно устанавливать преимущества и недостатки выработанной для своего общества конфессии.

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За неполные десять дней Farthest Frontier получила 84-процентный пользовательский рейтинг в Steam. Игроки отмечают «залипательность» игрового процесса и его схожесть с геймплеем игр серии Anno времён её расцвета.