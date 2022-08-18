Ну, вы поняли: в платной игре ещё дополнительная монетизация предусмотрена.

В своё время Blizzard приняла решение ежеквартально сообщать о ходе разработки Diablo IV и порциями выдавать информацию о внутриигровом контенте. Сегодня настал черёд нового отчёта, в рамках которого компания поделилась информацией о предусмотренной в Diablo IV монетизации. Забегая немного вперёд, сразу отметим: без паники, продавать Blizzard будет только косметический контент.

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Никакого преимущества в игре весь этот контент давать не будет, а значительную его часть можно будет получить, выполняя игровые задания и просто проводя время в игре, не тратя ни копейки реальных денег. Никакой принудиловки в этом плане также не предусмотрено, да и реализована система будет грамотно: со своеобразной «примерочной», где пользователи смогут посмотреть, как костюмчик «сидит».

Часть косметического контента будет универсальной — доступной для персонажей любого класса; часть — только для определённых классов. Рискнём предположить, что универсальный контент будет дороже ограниченного.

Дополнительно Blizzard рассказала, что в Diablo IV, как и в Diablo III до неё, будет представлена система сезонов. В новых сезонах в игре будут появляться новые испытания, события («ивенты») и прочий контент. Сезоны будут сопровождаться релизами новых платных сезонных пропусков, с помощью которых игроки будут получать дополнительные косметические предметы и выполнять больше заданий. В общем, концептуально ничего нового.

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Запуск Diablo IV в продажу должен состояться в следующем году. Согласно утечке, приём предзаказов на новинку начнётся в декабре.