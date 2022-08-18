Потому что почему бы и нет?

Infinity Ward продолжает активно развивать Call of Duty Warzone. На горизонте уже маячит старт пятого сезона контентной поддержки королевской битвы, и по такому случаю разработчики опубликовали свежий кинематографический трейлер, в который собрали многих злодеев из других игр франшизы. Фанаты серии наверняка назовут их всех поимённо.

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В пятом сезоне игроков ждёт новое оружие и косметика, ну а его запуск назначен на 24 августа.

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Напомним, что сейчас Activision активно готовится к выходу Warzone 2 — новой части своей королевской битвы, которая будет работать на новом движке и предоставит игрокам значительно более крупное поле боя. В детали авторы пока не вдаются, но, по слухам, релиз Warzone 2 состоится уже в середине ноября.