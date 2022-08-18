Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Just Cause работали над игрой про Железного человека, но впоследствии проект отменили
И было это давно.
анонсы и реклама
<b>3070 за 43тр </b>Gigabyte Gaming
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Такова уж игровая индустрия, что зачастую многие проекты оказываются «в столе», то есть, их разработка отменяется. Причём, случается это по совершенно разным причинам и в разных производственных этапах. Коллектив Avalanche Studios, как стало известно из комментария сооснователя студии Кристофера Сандберга, например, около десяти лет назад трудился над боевиком с Железным человеком в главной роли.

реклама

Предполагалось, что действие проекта развернётся в открытом мире, а геймеры смогли бы воспользоваться широкими геймплейными возможностями и продвинутой физикой. Работа продолжалась два с половиной года, но впоследствии процесс застопорился: Disney и Marvel хотели значительно расширить штат разработчиков Avalanche Studios, которая, в свою очередь, противостояла этому решению, утверждая, что резкий рост численности состава девелоперов негативно бы отразился на компании и её корпоративном духе.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Более того, «лишним» разработчикам по завершении производства проекта пришлось бы спешно искать новое место работы, поскольку Avalanche такой размер коллектива с её потребностями попросту не нужен. К сожалению, глупые действия одних и упёртость других всегда дорого обходятся, и происходят данные события во всех сферах человеческой деятельности. А проект, по словам Сандберга, должен был получиться поистине достойным.

#avalanche studios
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер допустил, что выход Hogwarts Legacy отложат до следующего года из-за проблем с разработкой
Инсайдер рассказал, при каком условии релиз Hogwarts Legacy могут отложить до следующего года
Похоже, продолжение экшена Mad Max от Avalanche Studios находится в производстве
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
45
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
39
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
15
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
37
Age of Wonders - воспоминания фаната
10
Крошка Тина | История персонажа
5
Метеоритная теория образования земных континентов
2

Сейчас обсуждают

Михалыч
16:50
Завидуй молча.
Россия осваивает рынок ксенона – в РФ создаётся производство полупроводниковых и космических газов
den fed
16:50
какой ты тошный и тупой хохлоп !
СМИ: Autodesk намеревается ликвидировать своё российское юрлицо и уволить сотрудников представительства
ptlrkptt
16:50
да есть даже мультик про капитана врунгеля – как назовёте корабль – так он и поплывёт. я раньше не присматривался к гербам, никогда не увлекался историей, а тут вот оно чо оказалось, а вседь всё это...
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
Слава Шишков
16:49
Иди галоперидол с передозом себе вколи, чтоб под себя суток трое ходил
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
den fed
16:49
иди на фрот хохлоп а то в инетиках сидиш остриш !
СМИ: Autodesk намеревается ликвидировать своё российское юрлицо и уволить сотрудников представительства
den fed
16:49
не обязан ....
СМИ: Autodesk намеревается ликвидировать своё российское юрлицо и уволить сотрудников представительства
den fed
16:48
А он обязан разрабатываться на Руси ?
СМИ: Autodesk намеревается ликвидировать своё российское юрлицо и уволить сотрудников представительства
den fed
16:47
монстр это линукс а блендер вполне годен !
СМИ: Autodesk намеревается ликвидировать своё российское юрлицо и уволить сотрудников представительства
V.L.A.D.L.E.N
16:47
Ты там в первых рядах за трусами из Европы стоишь
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
V.L.A.D.L.E.N
16:47
Да не одумаются, они жить по-человечески, не умеют они. Украсть, своровать, одурачить, оскорбить, унизить, понтануться, сломать, разрушить, убить -- такая у них психология уличного задиры-гопника. Это...
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем