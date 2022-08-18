Такова уж игровая индустрия, что зачастую многие проекты оказываются «в столе», то есть, их разработка отменяется. Причём, случается это по совершенно разным причинам и в разных производственных этапах. Коллектив Avalanche Studios, как стало известно из комментария сооснователя студии Кристофера Сандберга, например, около десяти лет назад трудился над боевиком с Железным человеком в главной роли.
реклама
Предполагалось, что действие проекта развернётся в открытом мире, а геймеры смогли бы воспользоваться широкими геймплейными возможностями и продвинутой физикой. Работа продолжалась два с половиной года, но впоследствии процесс застопорился: Disney и Marvel хотели значительно расширить штат разработчиков Avalanche Studios, которая, в свою очередь, противостояла этому решению, утверждая, что резкий рост численности состава девелоперов негативно бы отразился на компании и её корпоративном духе.
Более того, «лишним» разработчикам по завершении производства проекта пришлось бы спешно искать новое место работы, поскольку Avalanche такой размер коллектива с её потребностями попросту не нужен. К сожалению, глупые действия одних и упёртость других всегда дорого обходятся, и происходят данные события во всех сферах человеческой деятельности. А проект, по словам Сандберга, должен был получиться поистине достойным.