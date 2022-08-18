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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: обзорный трейлер ролевой игры Broken Roads, внешне похожей на Disco Elysium
Как минимум, внешне, ага.
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На официальном YouTube-канале PlayStation появился новый геймплейный трейлер Broken Roads — ролевой игры, действие которой происходит в Австралии, пережившей апокалипсис. Среди ключевых особенностей проекта стоит отметить уникальную моральную систему с философскими направлениями. Как минимум, внешне Broken Roads напоминает о прекрасной Disco Elysium.

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Игрок в Broken Roads сможет сколотить себе партейку из разномастных персонажей (до пяти штук), после чего отправиться на изучение постапокалиптической Австралии. Традиционные элементы RPG здесь сочетаются с инновационными решениями — например, здесь нет классов, что позволит экспериментировать со способностями персонажей.

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Локации Broken Roads созданы на основе реальных пейзажей Австралии, а вся графика отрисована вручную. За всеми подробностями можно обратиться к официальной страничке проекта в Steam. Релиз новой RPG от студии Drop Bear Bytes запланирован на текущий год, среди целевых платформ есть ПК и консоли PlayStation.

#versus evil #broken roads #drop bear bytes
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