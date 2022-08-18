Как минимум, внешне, ага.

На официальном YouTube-канале PlayStation появился новый геймплейный трейлер Broken Roads — ролевой игры, действие которой происходит в Австралии, пережившей апокалипсис. Среди ключевых особенностей проекта стоит отметить уникальную моральную систему с философскими направлениями. Как минимум, внешне Broken Roads напоминает о прекрасной Disco Elysium.

реклама

Игрок в Broken Roads сможет сколотить себе партейку из разномастных персонажей (до пяти штук), после чего отправиться на изучение постапокалиптической Австралии. Традиционные элементы RPG здесь сочетаются с инновационными решениями — например, здесь нет классов, что позволит экспериментировать со способностями персонажей.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Локации Broken Roads созданы на основе реальных пейзажей Австралии, а вся графика отрисована вручную. За всеми подробностями можно обратиться к официальной страничке проекта в Steam. Релиз новой RPG от студии Drop Bear Bytes запланирован на текущий год, среди целевых платформ есть ПК и консоли PlayStation.