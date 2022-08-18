Вся игра — это боль, страх и крысы. За что её и любят.

Издательство Focus Entertainment решило опубликовать свежее геймплейное видео A Plague Tale Requiem — продолжения приключений Гуго и Амиции. В сиквеле брата с сестрой ждут новые испытания, которые обязательно предстоит преодолеть, чтобы спастись от охотящейся за ними Инквизиции.

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После событий первой части Амиция и Гуго стали взрослее. Если не в плане возраста, то как минимум морально и психологически. Амиция, например, стала хладнокровной и способной на убийство, а Гуго развил свою связь с крысами, что также будет давать определённые преимущества в процессе прохождения.

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Релиз A Plague Tale Requiem запланирован на 18 октября на PC, а также на консолях текущего поколения.