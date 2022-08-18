Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Autodesk намеревается ликвидировать своё российское юрлицо и уволить сотрудников представительства
Удивительно, что этого не произошло ещё 5—6 месяцев назад.
анонсы и реклама
<b>3070 за 43тр </b>Gigabyte Gaming
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Американская компания Autodesk, известная большинству обывателей в первую очередь как производитель широко применяемой в различных сферах программы для проектирования AutoCAD, стала одной из первых, объявивших о сворачивании своей деятельности в России на фоне так называемых санкций вследствие начала специальной военной операции. Теперь, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, Autodesk решила пойти дальше и полностью ликвидировать своё российское юридическое лицо и уволить сотрудников российского представительства.

реклама

Представители Autodesk не стали комментировать «Коммерсанту» данную информацию, заявив, что никакой информацией помимо того, что деятельность компании в России приостановлена, они не обладают, а сама компания продолжает оценивать перспективы осуществления бизнеса на российском рынке.

Эксперты сходятся во мнении, что уход Autodesk из России стал болезненным ударом по компаниям, занимающимся проектными работами. По словам гендиректора ООО «Цифровые решения в строительстве» Алексея Никитина, отечественными аналогами того же AutoCAD пользуются меньше трети российских компаний. Более того, на программных продуктах Autodesk были основаны многие вспомогательные инструменты и плагины, и чтобы все это великолепие импортозаместить, потребуются большие ресурсы и масса времени.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Не стоит забывать и тот факт, что для смены программного обеспечения персонал также необходимо переучивать, что влетает в копеечку как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и первоначальной эффективности труда таких «переобученных» сотрудников.

#autocad #autodesk
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

СМИ: после ухода Autodesk и Dassault Systemes технические вузы массово переходят на российское инженерное ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
105
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
45
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
38
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
70
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
13
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
6
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
8
Крошка Тина | История персонажа
5

Сейчас обсуждают

RED
14:50
Наконец-то Зелот дело написал про крипту. Тоже уже несколько раз писала - эфир сейчас очень рискованный актив, причем с большой вероятностью именно обвала. А биток, напротив, ОЧЕНЬ надежен. Мне проще ...
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
Barash
14:49
Оппоненты с обкаканными штанами сами со своих мобилок видосы в Сеть выкладывают, никаких анимашек не надо.
СМИ: Autodesk намеревается ликвидировать своё российское юрлицо и уволить сотрудников представительства
Bnertiagfh
14:49
У меня на материнке вообще PCI Американо х32, очень крепкий.
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
V.L.A.D.L.E.N
14:47
идиот.
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
N1ghtwish
14:47
"чтобы все это великолепие импортозаместить, потребуются большие ресурсы и масса времени." Гонишь что ли? VPN\goodbuydpi и вот тебе 10 страниц всё бесплатно https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=...
СМИ: Autodesk намеревается ликвидировать своё российское юрлицо и уволить сотрудников представительства
ptlrkptt
14:44
😂😂😂
Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
wwr222
14:40
Ты о чем? Я про АМД ничего не писал...
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
Dmitry Mitry
14:40
Ассасин на фоне Elden Ring полный ноль
Тираж Elden Ring перевалил за 16,5 млн копий
Dmitry Mitry
14:38
Самое плохое в данной ситуации, что у нас в конце января всем конструкторам купили по лицензии всвязи с наездами аутодеска. Потерпели бы еще месяц, и пользовались бы бесплатно
СМИ: Autodesk намеревается ликвидировать своё российское юрлицо и уволить сотрудников представительства
Антон Васильев
14:38
Ващет, Автодеск - это еще и 3дМакс. Визуализация. Где теперь картинки и анимашки аналоговнетов рисовать, непонятно. Болезненный удар по оборонке.
СМИ: Autodesk намеревается ликвидировать своё российское юрлицо и уволить сотрудников представительства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем