Американская компания Autodesk, известная большинству обывателей в первую очередь как производитель широко применяемой в различных сферах программы для проектирования AutoCAD, стала одной из первых, объявивших о сворачивании своей деятельности в России на фоне так называемых санкций вследствие начала специальной военной операции. Теперь, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, Autodesk решила пойти дальше и полностью ликвидировать своё российское юридическое лицо и уволить сотрудников российского представительства.
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Представители Autodesk не стали комментировать «Коммерсанту» данную информацию, заявив, что никакой информацией помимо того, что деятельность компании в России приостановлена, они не обладают, а сама компания продолжает оценивать перспективы осуществления бизнеса на российском рынке.
Эксперты сходятся во мнении, что уход Autodesk из России стал болезненным ударом по компаниям, занимающимся проектными работами. По словам гендиректора ООО «Цифровые решения в строительстве» Алексея Никитина, отечественными аналогами того же AutoCAD пользуются меньше трети российских компаний. Более того, на программных продуктах Autodesk были основаны многие вспомогательные инструменты и плагины, и чтобы все это великолепие импортозаместить, потребуются большие ресурсы и масса времени.
Не стоит забывать и тот факт, что для смены программного обеспечения персонал также необходимо переучивать, что влетает в копеечку как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и первоначальной эффективности труда таких «переобученных» сотрудников.