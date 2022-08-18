В порядке убывания важности, по всей видимости.

Теперь, когда Skull and Bones повторно представлена и готовится к осеннему релизу, у Ubisoft развязаны руки и появилась возможность публиковать различные видеоролики и другие подробности своего пиратского боевика тогда, когда компания считает нужным. Так, сегодня нашему вниманию представили первый выпуск «судового журнала», в котором разработчики поведали о кастомизации корабля под конкретные задачи, а также продемонстрировали непосредственно сражения с последующим упоминанием сетевого режима.

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И если с кастомизацией и сражениями всё понятно, то мультиплеер здесь опционален и создан на тот случай, если пользователь устанет истреблять «болванчиков» под управлением ИИ.

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Напоминаем, что действие Skull and Bones разворачивается в Индийском океане — во времена так называемого золотого века пиратства. Так что поживиться умельцам зарабатывать на жизнь нечестным путём здесь определённо будет чем. Релиз назначен на 8 ноября на всех актуальных (и уже не очень) платформах.