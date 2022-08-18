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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сеть утекла масса подробностей многострадальной Dead Island 2: сеттинг, герои, дата выхода и другое
Совсем скоро состоится анонс проекта «дубль два».
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В этом году разработчики несчастного зомби-экшена Dead Island 2 сразу четырежды напоминали о своём существовании посредством прикормленных инсайдеров и прочих «случайных» утечек информации. Каждый раз новая публикуемая информация противоречила предыдущей, но сегодня случай особый: в Сеть просочился сразу большой объём сведений, и виновником данного «торжества» в очередной раз стал интернет-магазин Amazon. Благодаря его «стараниям» мы смогли увидеть новую обложку грядущей игры, узнать его базовые подробности вроде сеттинга, а также точную дату релиза.

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Стоит отметить, что хоть перед нами и очень правдоподобная, но всё же утечка, поэтому не стоит радоваться раньше времени. В любом случае, подобные публикации обычно предшествуют полноценным презентациям проектов, поэтому рискнём предположить, что Dead Island 2 привезут на gamescom 2022, где, по заявлениям ведущего её церемонии открытия Джеффа Кили, нас ждёт масса приятных сюрпризов.

Итак, что касается утечки, то из неё следует, что действие Dead Island 2 после перезапуска развернётся в Лос-Анджелесе и пригородах. В городе случился настоящий зомби-апокалипсис, и нам в роли небольшой группы выживших, каким-то чудом оказавшихся невосприимчивыми к зомби-вирусу, предстоит выполнить массу ответственных заданий, при этом не оказавшись в прогнивших желудках некогда радостных жителей города.

Что же до сюжета, то не ждите какого-то серьёзного уровня повествования: проект подразумевается как развлекательный и весёлый, поэтому сюжет здесь исключительно «для галочки». Плюс, очевидно, игра тяготеет к кооперативному прохождению, иначе зачем нам аж шесть главных героев?

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Согласно утечке, релиз Dead Island 2 состоится третьего февраля.

#deep silver #dead island 2 #dambuster studios
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