В своё время игровое подразделение Microsoft сделало серьёзную ставку на подписной гейминг, и с тех пор активно развивает свою подписку Xbox/PC Game Pass. Компания не только выпускает там свои проекты, причём делает это в том числе и со свежими релизами, но и обеспечивает площадку для игр сторонних разработчиков. Естественно, не бесплатно для последних. Так, в недавнем отчёте студии Big Cheese содержится информация о том, что за то, чтобы добавить в Game Pass её симулятор повара Cooking Simulator рэдмондский гигант выложил 600 тысяч долларов.
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Согласно отчёту, вышеуказанная сумма составила примерно 22 % от дохода студии Big Cheese за прошлый финансовый год.
Многие эксперты, в том числе с домашним диваном в качестве основного рабочего места, склоняются к мысли, что за играми по подписке будущее. И глядя на то, как за максимально ординарные «конвейерные» продукты разработчики нынче просят по $70, с этим мнением трудно не согласиться.