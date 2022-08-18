Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft выложила $600 тысяч за то, чтобы добавить Cooking Simulator в подписку Game Pass
Теперь понимаете, почему «разработка дорожает»? Отбивать такие затраты надо.
анонсы и реклама
<b>3070 за 43тр </b>Gigabyte Gaming
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

В своё время игровое подразделение Microsoft сделало серьёзную ставку на подписной гейминг, и с тех пор активно развивает свою подписку Xbox/PC Game Pass. Компания не только выпускает там свои проекты, причём делает это в том числе и со свежими релизами, но и обеспечивает площадку для игр сторонних разработчиков. Естественно, не бесплатно для последних. Так, в недавнем отчёте студии Big Cheese содержится информация о том, что за то, чтобы добавить в Game Pass её симулятор повара Cooking Simulator рэдмондский гигант выложил 600 тысяч долларов.

реклама

Согласно отчёту, вышеуказанная сумма составила примерно 22 % от дохода студии Big Cheese за прошлый финансовый год.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Многие эксперты, в том числе с домашним диваном в качестве основного рабочего места, склоняются к мысли, что за играми по подписке будущее. И глядя на то, как за максимально ординарные «конвейерные» продукты разработчики нынче просят по $70, с этим мнением трудно не согласиться.

#microsoft #cooking simulator
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: в России возник дефицит лицензий Microsoft Office, поставщики готовятся перейти на альтернативное ПО
Microsoft не согласна, что Call of Duty станет прибыльнее в случае её перевода на продажу эксклюзивно для PC и Xbox
Xbox привезёт на gamescom 2022 свыше десятка игр, в том числе A Plague Tale Requiem
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
91
Почему тестировщики не любят AMD
239
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
45
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
58
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
30
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
14
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
74
Age of Wonders - воспоминания фаната
1
Метеоритная теория образования земных континентов
+
Топ-10 лучших 3D-платформеров
+

Сейчас обсуждают

V.L.A.D.L.E.N
00:09
В смысле "уже"?
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для культового эксклюзива Sony
Dmitry Mitry
00:05
Никогда она не была лучше третьих героев, ни в одной итерации.
Age of Wonders - воспоминания фаната
Василий Сорокин
00:03
что было? я привел пример цены видюхи в 820$ в newegg и конечная стоимость при получении ее в России. Что тут тебе даун не понятно?
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
Василий Колесов
00:02
Посмотрел тут разные варианты установок https://itmen.help/blog/windows-11/installing/ , подскажите первый вариант щас доступен в РФ?
Переходим на Windows 11 правильно - пошаговая инструкция
flyval
23:56
Интересно, кто такого дурака взял на такую ответственную работу - уборщик!
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
KAA
23:49
В смысле портов достаточно? 6 sata + 2 m.2 мне мало. Или предлагаете sata контроллер в PCIe 1x установить? Если да, то какой?
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
RedStone
23:49
Да какая разница, если через 900 млн лет закипят океаны ? Мы живём в последней четверти жизни Земли как планеты с водой.
Ремастер тактической игры Commandos 3 поступит в продажу в конце августа
Никита Моисеенко
23:46
Поставь на Моник 60 гц
Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
Никита Моисеенко
23:43
Сразу понятно, что вначале стоят одни из последних букв алфавита (подсказка: Ху)
Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
El1x3r7714
23:43
Молодцы. Давно так метелице по губам не проводили. Горжусь Россией.
Отечественные хакеры выложили исходники тестовой «народной» версии Diablo III Reaper of Souls
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем