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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Отечественные хакеры выложили исходники тестовой «народной» версии Diablo III Reaper of Souls
Дальше дело за другими хакерами.
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В прошлом месяце российская хакерская группировка Blizzless всерьёз взялась за контент от Blizzard: пробила оборону StarCraft Remastered, Warcraft III Reforged и Diablo II Resurrected, после чего поделилась планами по «национализации» Diablo III. Не прошло и месяца, как задача была частично выполнена: сегодня Blizzless выложили исходный код тестовой сборки Diablo III Reaper of Souls, дабы другие желающие могли помочь им в деле доведения проекта до логического завершения.

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Стоит отметить, что в задачу хакеров входит создание такой версии Diablo III, которая не требовала бы подключения к серверам Blizzard и позволяла бы энтузиастам создавать собственные серверы. Примерно как в своё время происходило с играми от Valve, только на более высоком программном уровне. Очевидно, это делается на случай, если Blizzard пойдёт дальше в своём безрассудстве и «отсечёт» россиян от лицензионных версий.

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Редакция Overclockers.ru не поддерживает использование пиратского программного обеспечения. Данная заметка носит исключительно информационный характер.

#blizzard #diablo 3 #diablo iii
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