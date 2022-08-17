В прошлом месяце российская хакерская группировка Blizzless всерьёз взялась за контент от Blizzard: пробила оборону StarCraft Remastered, Warcraft III Reforged и Diablo II Resurrected, после чего поделилась планами по «национализации» Diablo III. Не прошло и месяца, как задача была частично выполнена: сегодня Blizzless выложили исходный код тестовой сборки Diablo III Reaper of Souls, дабы другие желающие могли помочь им в деле доведения проекта до логического завершения.
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Стоит отметить, что в задачу хакеров входит создание такой версии Diablo III, которая не требовала бы подключения к серверам Blizzard и позволяла бы энтузиастам создавать собственные серверы. Примерно как в своё время происходило с играми от Valve, только на более высоком программном уровне. Очевидно, это делается на случай, если Blizzard пойдёт дальше в своём безрассудстве и «отсечёт» россиян от лицензионных версий.
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