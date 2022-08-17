Разработчики из студии Bonsai Collective анонсировали Luna Abyss — космический хоррор-шутер с элементами bullet hell. Под последним из перечисленного подразумевается такая ситуация, когда в лицо герою летят сразу очень много снарядов.
реклама
Главный герой Luna Abyss — заключённый, которого приговорили к исследованию заброшенной мегаструктуры, раскинувшейся глубоко под поверхностью ложной Луны.
Нашему искателю приключений нужно восстановить забытые технологии Бездны и потерянной колонии, которую она поглотила. Но за каждым движением заключённого будет наблюдать искусственный тюремный охранник по имени Айлин.
Среди отличительных особенностей Luna Abyss следует выделить мрачную атмосферу и ураганный темп. Оценить визуальный стиль проекта помогут первые скриншоты и трейлер.
Релиз Luna Abyss должен состояться на ПК (Steam), PlayStation и Xbox. На страничке с игрой в магазине Valve русский язык в списке поддерживаемых не значится.