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Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирован Luna Abyss —хоррор-шутер с гнетущей атмосферой космического ужаса
Скриншоты довольно любопытные.
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Разработчики из студии Bonsai Collective анонсировали Luna Abyss — космический хоррор-шутер с элементами bullet hell. Под последним из перечисленного подразумевается такая ситуация, когда в лицо герою летят сразу очень много снарядов.

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Главный герой Luna Abyss — заключённый, которого приговорили к исследованию заброшенной мегаструктуры, раскинувшейся глубоко под поверхностью ложной Луны.

Нашему искателю приключений нужно восстановить забытые технологии Бездны и потерянной колонии, которую она поглотила. Но за каждым движением заключённого будет наблюдать искусственный тюремный охранник по имени Айлин.

Среди отличительных особенностей Luna Abyss следует выделить мрачную атмосферу и ураганный темп. Оценить визуальный стиль проекта помогут первые скриншоты и трейлер.

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Релиз Luna Abyss должен состояться на ПК (Steam), PlayStation и Xbox. На страничке с игрой в магазине Valve русский язык в списке поддерживаемых не значится.

#bonsai collective #luna abyss
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