Всё, слухи подтвердились, выдыхаем.

Слухи о том что тактика с элементами RPG Commandos 3 выйдет в свет уже в этом месяце, начали гулять по Сети ещё на прошлой неделе на фоне различных утечек от Kalypso Media. Сегодня авторы проекта наконец-то подтвердили слухи и заявили, что сыграть в HD-переиздание Commandos 3 можно будет уже 30 августа на персональных компьютерах.

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Напомним, что в ремастере не только представлена усовершенствованная графика, но и внедрён обновлённый более удобный по современным стандартам интерфейс, добавлена система обучения и подсказок, а также полноценный сетевой режим, поддерживающий до восьми участников одновременно.

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Commandos 3 повествует о работе диверсантов в тылу врага времён Второй мировой войны. Игра вознаграждает тактическое мышление, неторопливость и умение делать максимум с минимальными средствами.