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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремастер тактической игры Commandos 3 поступит в продажу в конце августа
Всё, слухи подтвердились, выдыхаем.
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Слухи о том что тактика с элементами RPG Commandos 3 выйдет в свет уже в этом месяце, начали гулять по Сети ещё на прошлой неделе на фоне различных утечек от Kalypso Media. Сегодня авторы проекта наконец-то подтвердили слухи и заявили, что сыграть в HD-переиздание Commandos 3 можно будет уже 30 августа на персональных компьютерах.

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Напомним, что в ремастере не только представлена усовершенствованная графика, но и внедрён обновлённый более удобный по современным стандартам интерфейс, добавлена система обучения и подсказок, а также полноценный сетевой режим, поддерживающий до восьми участников одновременно.

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Commandos 3 повествует о работе диверсантов в тылу врага времён Второй мировой войны. Игра вознаграждает тактическое мышление, неторопливость и умение делать максимум с минимальными средствами.

#kalypso media #commandos 3
1
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Schokn-Itrch
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Эовейн Триада
22:08
Тесты на круглосуточную перезапись дисков же есть, петабайт держат диски нормальные на TLC. Это десятки лет обычной работы. И почти год непрерывной записи))
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V.L.A.D.L.E.N
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