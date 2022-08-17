Делается это для того, чтобы эффективнее перенести весь прогресс в плане косметического контента в сиквел.

Blizzard сейчас активно готовится к неполноценному (пока без PvE-контента) релизу Overwatch 2, и по такому поводу регулярно снабжает фанатов данного геройского шутера различной информацией. В большинстве случаев данная информация глубоко вторична, и сегодня не исключение. Так, стало известно, что Blizzard организует в Overwatch 2 систему так называемой кросспрогрессии вкупе с возможностью объединить учётные записи на разных платформах.

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Выглядеть это будет примерно следующим образом: если у вас имеется учётная запись на одной платформе, скажем, на PlayStation 4, то вы сможете объединить её с учётной записью на PC, перенеся тем самым в неё весь заработанный косметический контент из первой «учётки».

Внедряется данная функция по двум причинам. Во-первых, чтобы играть в Overwatch 2, вам вне зависимости от вашей первоначальной платформы потребуется учётная запись Battle.net. Именно через сервис Blizzard будет осуществляться вся авторизация, управление списком друзей и прочие сопутствующие вещи. Во-вторых, как мы уже уточняли выше, благодаря данной опции вы сможете перенести весь ранее заработанный косметический контент.

Работать данная функция будет только при объединении аккаунтов разных платформ. Соединить две учётных записи с одной и той же платформы не получится. Почему — вопрос хороший.

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Ранний релиз Overwatch 2 назначен на 4 октября.