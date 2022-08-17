Хотя релиз зомби-боевика Dying Light 2 состоялся больше полугода назад, полноценный дополнительный контент для него только-только готовится к выходу. Дебютный аддон носит название Bloody Ties, и сегодня разработчики из Techland опубликовали его коротенький, но ёмкий тизер, демонстрирующий жестокие сражения на арене. Очевидно, на потеху местной озверевшей во всех смыслах публике.
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Полноценная презентация дополнения состоится на церемонии открытия Gamescom 2022, которая состоится 23 августа в 21:00 по московскому времени. Там нам поведают основные подробности и, наверное, покажут выдержку из игрового процесса.
Dying Light 2 вышла в феврале этого года и получила вполне высокие пользовательские оценки. Разработчиков похвалили за то, что им удалось создать достойный сиквел эталонного зомби-боевика, но пожурили за то, что в целом нововведений в игровом процессе оказалось слишком мало. За семь лет, по мнению геймеров, можно было добиться куда большего успеха.