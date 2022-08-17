Теперь уже, с вероятностью, близкой к 100 %, без переносов.

Быть может, факт отправки игр в печать («на золото») давным-давно утратил свой первоначальный смысл, но традиция, которой разработчики отмечают данный важный этап в предстоящей жизни своего творения, останется с нами ещё надолго. Так, сегодня об отправке нескольких лет своего труда «на золото» сообщили разработчики супергеройского боевика Gotham Knights из WB Games Montreal.

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Переход проекта на данный этап означает, что его разработка полностью завершена, а мастер-копии отправились на фабрики по штамповке дисков — если они кому-нибудь в 2022 году до сих пор нужны. Релиз Gotham Knights, таким образом, зафиксирован на 25 октября и теперь с вероятностью, близкой к стопроцентной, уже не изменится. Хотя прецеденты случались, они всё же слишком редки, чтобы по этому поводу переживать.

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Напоминаем, что в Gotham Knights мы примем на себя роль четвёрки «Рыцарей Готэма» в лице верных соратников Бэтмена: Найтвинга, Бэтгёрл, Красного колпака и Робина. Сам Тёмный Рыцарь по сюжету сгинул в славной битве, так что теперь сохранение порядка в Готэме и его защита от преступной организации «Суд Сов» ляжет на плечи вышеуказанных героев.