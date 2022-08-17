Экспертов удивляют и короткие сроки разработки, и столь маленькая сумма.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что структура Роскомнадзора выделила 57,7 миллионов рублей на разработку систему «Окулус», которая будет использовать нейросети для анализа фото, видео и текстов на сайте, социальных сетях и мессенджерах с целью поиска запрещённой информации. То есть, к пропаганде гомосексуализма, изготовления наркотиков и оружия.

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Система должна быть запущена уже в декабре нынешнего года, но эксперты уже сейчас высказывают свои опасения по нескольким поводам. Аналитики сомневаются, что объявленной суммы хватит для разработки. К тому же, сжатые сроки реализации данного программного сервиса — повод для объективных сомнений. Только для обучающих дата-сетов для нейросети может потребоваться гораздо больше времени.

Разработку системы «Окулус» для «Главного радиочастотного центра» (ФГУП ГРЧЦ, входит в Роскомнадзор) поручили ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». Именно эта компания получит на реализацию проекта указанные ранее 57,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок 15 августа, а саму систему нужно сдать к 12 декабря.

Согласно технической документации, «Окулус» будет в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной информации. Ещё один интересны момент — система должна находить запрещенный контент не только в текстовом виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений».

Мощность системы должна составить 200 тыс. изображений в сутки, это значит, что в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или картинки. По словам директора по цифровым технологиям ГРЧЦ Константина Буланова, для стабильной работы системы понадобится не менее 48 серверов, оснащенных графическими ускорителями.

Один из опрошенных «Коммерсантом» инсайдеров из крупной IT-компании, знакомый с содержанием технического задания проекта, говорит, что на деле реализовать такую систему в столь короткие сроки и за 57,7 миллионов рублей в принципе практически невозможно. Вот его комментарий: «Исполнителю ставят не конкретные цели, задачи и требования, которые можно выполнить при доработке уже существующей и работающей системы, а просят спроектировать принципиально новое решение, что невозможно сделать в обозначенный срок».

А вот комментарий генерального директора Smart Engines Владимира Арлазарова:

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. Эксперт считает, что современные модели искусственного интеллекта, классифицирующие поведение человека в видеоряде, обычно обучаются на данных объемом около 1 млн роликов.