Игровая площадка VK Play позволит физическим лицам публиковать свои игры на сервисе. До настоящего момента это разрешалось делать только юридическим лицам, но в ближайшее время платформа планирует реализовать несколько важных улучшений.
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Издание «Коммерсантъ» также напоминает, что VK Play установила комиссию площадки в размере 5 % (сюда также входит комиссия платёжных систем). То есть, разработчики будут получать до 95 % выручки со своего продукта. Данные условия актуальны как для начинающих команд, так и профильных студий и партнёров площадки. Ранее, напомним, комиссия составляла 30 %. Партнёрская программа работает также для игр, портированных с ПК с мобильных устройств.
Напомним, VK Play была запущена в апреле 2022 года. Платформа объединяет различные сервисы: каталог игр, стриминг, облачный гейминг, киберспортивные соревнования и игровое медиа.