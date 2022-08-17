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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Игровая площадка VK Play разрешит публиковать игры физлицам
До настоящего момента это разрешено делать только организациям.
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Игровая площадка VK Play позволит физическим лицам публиковать свои игры на сервисе. До настоящего момента это разрешалось делать только юридическим лицам, но в ближайшее время платформа планирует реализовать несколько важных улучшений.

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Издание «Коммерсантъ» также напоминает, что VK Play установила комиссию площадки в размере 5 % (сюда также входит комиссия платёжных систем). То есть, разработчики будут получать до 95 % выручки со своего продукта. Данные условия актуальны как для начинающих команд, так и профильных студий и партнёров площадки. Ранее, напомним, комиссия составляла 30 %. Партнёрская программа работает также для игр, портированных с ПК с мобильных устройств.

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Напомним, VK Play была запущена в апреле 2022 года. Платформа объединяет различные сервисы: каталог игр, стриминг, облачный гейминг, киберспортивные соревнования и игровое медиа.

#отечественное по #vk play #новости рынка
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