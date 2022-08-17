Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Раллийный симулятор Dakar Desert Rally получил дату релиза
Игра выйдет в октябре, там много всего аутентичного.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Разработчики из Saber Porto совместно с издательством Saber Interactive определились с датой релиза Dakar Desert Rally — гоночного проекта, в котором есть масштабные заезды по пустыне, в полной мере передающие скорость и ажиотаж гонок по пустыням. Проект поступит в продажу 4 октября на всех целевых платформах.

реклама

Игрока в Dakar Desert Rally нужно будет принимать участие в заездах по пересечённой местности, исследуя около 30 предложенных этапов (не забываем, что речь идёт о легендарном ралли «Дакар» 2020-го и 2021-го годов). Разработчики пообещали реализовать в своём проекте открытый мир, динамическую смену сезонов и погоды, а также поддержку сетевого режима на троих игроков. По случаю объявления даты релиза, как водится, был представлен отдельный трейлер.

Ещё одна приятная «фишка» Dakar Desert Rally — лицензированные автомобили. Здесь геймер сможет найти множество мотоциклов, автомобилей, грузовиков, квадроциклов и вездеходов от лучших мировых производителей, а также уникальные испытания как для фанатов реалистичного бездорожья, так и для любителей аркадных гонок.

Наконец, как заведено на реальном «Дакаре», в игре можно брать соперников на буксир и выручать их в трудную минуту, чтобы получать дополнительные очки ремонта. «Кто знает — быть может, спасенный игрок не останется перед вами в долгу», — резюмируют разработчики в официальном описании проекта в Steam.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Dakar Desert Rally выйдет на ПК, Playstation и Xbox. В продажу поступят два издания: стандартное и расширенное (оно же Deluxe). В более дорогой сборник входят основная игра Dakar Desert Rally и её сезонный абонемент. Последний включает в себя 2 доступных сразу автомобиля (грузовик DAF Turbo-Twin и Peugeot 405 Turbo 16), а также 5 будущих дополнений с новыми автомобилями, новой картой и 2 новыми раллийными событиями.

#saber interactive #dakar desert rally #saber porto
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тактическая стратегия Circus Electrique выйдет 6 сентября
Геймплейное видео сетевого экшена Evil Dead: The Game с комментариями актёра Брюса Кэмпбелла
Создатели Evil Dead The Game показали геймплей за Эша Уильямса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
34
Почему тестировщики не любят AMD
199
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
37
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
48
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
44
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
19
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
31
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
8

Сейчас обсуждают

massaker68
02:26
Так оно вообще-то чисто теоретически всегда и должно работать. Но на практике к сожалению в большинстве случаев не так всё заканчивается. Поэтому за смарт-параметрами всё же хоть иногда следить стоит....
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Stupid Miner
02:18
Давно ли ты бомжара поменял свинарник на нормальное жилье ?
Конец лета может стать лучшим временем для покупки видеокарты на фоне дебюта доступных RTX 40 в 2023
massaker68
02:18
Да спорная надёжность есть везде. На полке в шкафу хард может дольше прожить, но тоже не в разы. А вот грохнутся с этой полки на пол и выживет скорее SSD, нежели хард. Поэтому вывод скорее - храните д...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Rey.B.
02:15
Дохлый номер. - Жёсткие диски не имеют герметичности. В них есть отверстие для выравнивания внутреннего давления с атмосферным. В которое неизбежно попала влага (с агрессивными добавками) и разрушила ...
Британец, потерявший на свалке 7500 биткоинов, разработал целый план по их поиску
ChandlerXAAP
02:13
А что произойдет 15 сентября? Расскажите пжлста
Конец лета может стать лучшим временем для покупки видеокарты на фоне дебюта доступных RTX 40 в 2023
massaker68
02:10
Да, тоже споткнулся, как будто гуглом с энглиша переводили и не утрудили себя заменить на "значительно" или "резко". И где ссылка на первоисточник? А тож ведь и содержание заметно хромает - хотелось б...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Rey.B.
02:09
Саму "коробку" сделать и закинуть не проблема. А вот с наполнением, вот тут прям беда. Да и что там нынешняя российская "наука" может изучать? Но вопрос не в том "будет ли", а в том, что "когда"! Нын...
Rogue Company разрабатывается под мобильные устройства
Олег Власов
02:05
Бек,увлеклись музыкальным стилем K-POP?
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
KAA
02:02
А что происходит с самим старым компьютером? Его продаете, выбрасываете, отправляете в кладовку? Если вдруг его хотите использовать для каких-нибудь целей, то старый ssd по идее должен в нем и остатьс...
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
dimon_volkov
02:02
Браток, ты ооочень не прав. Лежит хард у меня года этак с 2007. Ни один байт данных не пострадал. И чувствует он себя прекрасно. За эти годы могло умереть 20 ссд, если не больше. Да и данные на ссд ди...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем