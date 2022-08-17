Игра выйдет в октябре, там много всего аутентичного.

Разработчики из Saber Porto совместно с издательством Saber Interactive определились с датой релиза Dakar Desert Rally — гоночного проекта, в котором есть масштабные заезды по пустыне, в полной мере передающие скорость и ажиотаж гонок по пустыням. Проект поступит в продажу 4 октября на всех целевых платформах.

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Игрока в Dakar Desert Rally нужно будет принимать участие в заездах по пересечённой местности, исследуя около 30 предложенных этапов (не забываем, что речь идёт о легендарном ралли «Дакар» 2020-го и 2021-го годов). Разработчики пообещали реализовать в своём проекте открытый мир, динамическую смену сезонов и погоды, а также поддержку сетевого режима на троих игроков. По случаю объявления даты релиза, как водится, был представлен отдельный трейлер.

Ещё одна приятная «фишка» Dakar Desert Rally — лицензированные автомобили. Здесь геймер сможет найти множество мотоциклов, автомобилей, грузовиков, квадроциклов и вездеходов от лучших мировых производителей, а также уникальные испытания как для фанатов реалистичного бездорожья, так и для любителей аркадных гонок.

Наконец, как заведено на реальном «Дакаре», в игре можно брать соперников на буксир и выручать их в трудную минуту, чтобы получать дополнительные очки ремонта. «Кто знает — быть может, спасенный игрок не останется перед вами в долгу», — резюмируют разработчики в официальном описании проекта в Steam.

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Dakar Desert Rally выйдет на ПК, Playstation и Xbox. В продажу поступят два издания: стандартное и расширенное (оно же Deluxe). В более дорогой сборник входят основная игра Dakar Desert Rally и её сезонный абонемент. Последний включает в себя 2 доступных сразу автомобиля (грузовик DAF Turbo-Twin и Peugeot 405 Turbo 16), а также 5 будущих дополнений с новыми автомобилями, новой картой и 2 новыми раллийными событиями.