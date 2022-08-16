Об этом заявил ведущий церемонии открытия выставки.

Так уж сложилось, что среди геймеров очень большое количество фанатов «поттерианы». Как следствие, одной из самых ожидаемых видеоигр ближайших полугода является Hogwarts Legacy про приключения волшебников. Несмотря на высокий статус, разработчики проекта нечасто жалуют нас публикациями новых подробностей, не говоря уже про геймплейные видеоролики. Что ж, данное безобразие будет исправлено уже на следующей неделе в рамках церемонии открытия выставки gamescom 2022. О том, что Hogwarts Legacy примет в ней участие, сообщил ведущий церемонии открытия Джефф Кили. Он не стал вдаваться в подробности участия Hogwarts Legacy, но надеемся, что с пустыми руками девелоперы на столь важное мероприятие не приедут.

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Напоминаем, что действие Hogwarts Legacy разворачивается в XIX веке, то есть, за сотню с лишним лет до рождения знаменитой троицы главных героев «поттерианы» и всех связанных с ними второстепенных персонажей. Мы будем играть за одарённого ученика-волшебника, которому предстоит разгадать некую древнюю тайну Хогвартса, попутно осваивая новые заклинания и давая отпор могучим противникам.

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Релиз — 10 февраля следующего года.