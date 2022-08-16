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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«ВКонтакте» запустила моментальный перевод текстов в чатах на английский, испанский и португальский языки
Снимаем барьеры, так сказать.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» сообщила о запуске моментальных переводов текста в чатах на другие языки. Теперь сообщения в мобильных приложениях соцсети можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Разработчики считают, что новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении: знакомиться и общаться с людьми из разных стран, не ограничивая себя, станет проще.

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Перевод сообщения начинается только по желанию пользователя и осуществляется исключительно с помощью собственных технологий и инструментов «ВКонтакте», без участия стороннего оборудования или программных решений. По крайней мере, так заявляют разработчики.

Также в официальном сообщении указывается, что надёжность машинного перевода и определения языка в сообщениях обеспечивает нейросеть, которая обучена на открытых данных. Последняя также умеет учитывать особенности лексики и даже манеру общения пользователей социальной сети, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы. К примеру, технология «ВКонтакте» хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как разговорные фразы, так и художественные или официально-деловые материалы.

Для перевода текста прямо в чате нужно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать «Перевести». Имеющийся текст можно прослушать — например, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке. Разработчики пообещали, что количество языков будет постепенно увеличиваться.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

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«ВКонтакте обмениваются миллиардами сообщений в сутки, что позволяет быть всегда на связи и каждый день узнавать что-то новое от своих друзей, коллег, однокурсников или близких. Моментальные переводы с помощью технологий машинного обучения раскроют новые возможности, чтобы знакомиться с людьми из разных стран, изучать новые языки и находить близких по духу людей, вне зависимости от языка, на котором они общаются. Инвестируя время и знания команды ВКонтакте в технологии машинного обучения, мы создаём всё больше полезных возможностей для общения в онлайне и убираем барьеры для захватывающей и плодотворной коммуникации».

#вконтакте #отечественное по #vk
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Adam Smith
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если бы ты знал историю, то понимал, что настоящим флагом является вот этот. и то что там власов творил - вообще по бую, имеется ввиду настоящим патриотам, истинным.
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x-japan
21:36
Да, тоже проамериканские балбесы пишут в своих интересах.
Почему тестировщики не любят AMD
Васерман
21:35
Соглашусь. Проводник и диалоговые окна в линуксе это беда. И не только в Минте и подобных. Вот у меня сильно горит например от тогда, что например в редакторе VC или сублим я хочу открыть файл (путь к...
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Aristarh
21:35
Так там снизу в примечаниях, источники указаны. Их тоже болваны пишут?
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Дмитрий Прокопенко
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x-japan
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Aristarh
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21:30
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