Снимаем барьеры, так сказать.

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» сообщила о запуске моментальных переводов текста в чатах на другие языки. Теперь сообщения в мобильных приложениях соцсети можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Разработчики считают, что новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении: знакомиться и общаться с людьми из разных стран, не ограничивая себя, станет проще.

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Перевод сообщения начинается только по желанию пользователя и осуществляется исключительно с помощью собственных технологий и инструментов «ВКонтакте», без участия стороннего оборудования или программных решений. По крайней мере, так заявляют разработчики.

Также в официальном сообщении указывается, что надёжность машинного перевода и определения языка в сообщениях обеспечивает нейросеть, которая обучена на открытых данных. Последняя также умеет учитывать особенности лексики и даже манеру общения пользователей социальной сети, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы. К примеру, технология «ВКонтакте» хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как разговорные фразы, так и художественные или официально-деловые материалы.

Для перевода текста прямо в чате нужно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать «Перевести». Имеющийся текст можно прослушать — например, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке. Разработчики пообещали, что количество языков будет постепенно увеличиваться.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

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«ВКонтакте обмениваются миллиардами сообщений в сутки, что позволяет быть всегда на связи и каждый день узнавать что-то новое от своих друзей, коллег, однокурсников или близких. Моментальные переводы с помощью технологий машинного обучения раскроют новые возможности, чтобы знакомиться с людьми из разных стран, изучать новые языки и находить близких по духу людей, вне зависимости от языка, на котором они общаются. Инвестируя время и знания команды ВКонтакте в технологии машинного обучения, мы создаём всё больше полезных возможностей для общения в онлайне и убираем барьеры для захватывающей и плодотворной коммуникации».