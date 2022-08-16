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Новости Software Михаил Андреев
Небоскрёбы, горы и каньон — в небольшом тизере кампании Call of Duty Modern Warfare II
30 секунд прыжков по разным локациям.
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Infinity Ward вспомнила, что релиз Call of Duty Modern Warfare II уже не за горами, и что пользователи до сих пор не видели геймплея одиночной кампании проекта. Данное недоразумение потихоньку исправляется: сегодня, например, разработчики опубликовали небольшой, но ёмкий видеоролик-тизер, посвящённый именно сюжетному режиму новинки.

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В нижеуказанном ролике можно не только увидеть знакомые лица, но и примерно представить себе, в каких локациях развернутся действия проекта. География деятельности нашего специального отряда весьма обширная: от застроенного небоскрёбами города до гористой местности с каньонами и лугами.

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Релиз Call of Duty Modern Warfare II состоится 27 октября, ну а все, кто оформят предварительный заказ, смогут поиграть в новинку на неделю раньше. Стоит ли оно того, особенно в России, где легально и без лишних трудозатрат покупать игры крупных издателей временно нельзя, вопрос риторический.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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