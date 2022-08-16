Давненько у нас в редакции не было новостей про перенос релиза той или иной игры, правда? Шутки шутками, но от ежедневных переносов релизов уже начинаешь уставать, поскольку каждая подобная новость начинает звучать как зажёванная плёнка: однообразно, скучно и полностью предсказуемо. Буквально только что о задержке релиза сообщило издательство Focus Entertainment: фантастический вестерн Evil West больше не выйдет в конце сентября; вместо этого релиз сдвинули до конца ноября. Если точнее, то до 22 ноября.
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Причины, по которым релиз было решено отложить, мы, пожалуй, указывать не будем, потому что слишком они банальны и не имеют никаких оригинальных фраз в масштабах игровой индустрии.
Что же до Evil West в целом, то игра повествует о приключениях истребителя нечисти Джесси Рентье, которому будет необходимо очистить Дикий Запад от упырей, оборотней и прочих мутантов, угрожающих местному населению.