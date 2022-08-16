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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Мы хороши в своём деле»: сюжетный трейлер, приуроченный к скорому выходу новой Saints Row
Типичное для франшизы безумие и беспредел.
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Время пролетело очень быстро, и вот, уже через неделю состоится релиз перезапуска Saints Row. В этой связи нет ничего удивительного в том, что разработчики из Volition из кожи вон лезут, чтобы в ежедневном порядке напоминать как о простом существовании проекта, так и о его основных особенностях. Сегодня авторы опубликовали сюжетный трейлер, в котором, впрочем, по факту нет никакого сюжета, зато есть всё то безумие, за которое игроки и лююят франшизу Saints Row.

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Напоминаем, что перезапуск Saints Row повествует о том, как новая группировка «Святых» сражается за статус самой влиятельной в вымышленном городке Санто-Илесо. Релиз должен состояться 23 августа на всех актуальных платформах, в том числе и тех (PlayStation 4 и Xbox One), к которым слово «актуальный» применять уже как минимум неприлично.

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#deep silver #volition #saints row
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