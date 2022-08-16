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Новости Software Михаил Андреев
Paradox почти вдвое поднимет цены на DLC к Crusader Kings III
Опять разработка дорожает.
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Инфляция на протяжении полутора десятилетий обходила западных геймеров стороной: ценники на видеоигры всё это время оставались неизменными несмотря на тот факт, что бюджеты игр из года в год росли в арифметической прогрессии. Но те славные времена проходят: вместе с общей инфляцией приходит и рост цен на игры. В частности, сегодня представители Paradox Interactive заявили, что с 13 сентября поднимут цены на наборы дополнительного контента для Crusader Kings III почти вдвое.

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Речь идёт о DLC по типу Northern Lords и Fate of Iberia — небольших контентных добавках, которые обогащают геймплей Crusader Kings III. Если сейчас данные дополнения оценены в $6,99, то через месяц они будут стоить уже $12,99. Компания рекомендует геймерам затариться интересующими их дополнениями сейчас, пока ценники ещё сравнительно низкие.

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Почему компания поднимает цены на DLC, почему именно сейчас и почему сразу так сильно — почти вдвое, — не уточняется. Сказать, что геймеры возмущены — это ничего не сказать. Многие сравнивают это решение Paradox с выстрелом не то что в ногу, а уже, скорее, в голову.

#paradox interactive #paradox development #crusader kings 3 #crusader kings iii
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