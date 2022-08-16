А не-школьникам, коих в стране, мягко говоря, большинство, в такой ситуации как быть?

Некоторые отечественные чиновники продолжают страдать бессонницей от того факта, что многие популярные западные ресурсы в России до сих пор не заблокированы и, справедливости ради, вряд ли будут заблокированы в обозримой перспективе. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая по совместительству является дочерью сенатора Елены Мизулиной, считает, что сервис прямых трансляций Twitch в России следует заблокировать, причём сделать это надо до начала нового учебного года (1 сентября).

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В качестве причины Мизулина называет необходимость «защиты» подростков от запрещённого контента, в том числе касающегося фейков о действиях ВС РФ в рамках специальной военной операции. Почему подобными вещами в России должны заниматься государственные органы, а не родители детей, пока не уточняется. Равно как непонятно, почему в качестве меры защиты несовершеннолетних обсуждается именно блокировка ресурса, в результате которой доступ к нему потеряют и вполне себе взрослые люди с уже сформировавшимся мировоззрением.

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Стоит отметить, что Twitch уже не раз был оштрафован в России за отказ удалять запрещённую информацию, а в конце июня получил дополнительный штраф — уже за отказ исполнять закон о так называемом приземлении.