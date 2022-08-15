После того как Firaxis на прошлой неделе показала посвящённый Росомахе видеоролик, стало очевидно, что на очереди полноценная геймплейная демонстрация за этого «когтистого» представителя «Людей Икс». Так оно, в общем-то, и случилось: сегодня нашему вниманию представили почти 7-минутный геймплейный видеоролик, полностью посвящённый способностям Росомахи и ситуациям, в которых их наиболее выгодно использовать.
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Стоит отметить, что Росомаха лишь один из многих супергероев, которыми нам доведётся поуправлять в Marvel’s Midnight Suns. Выбор персонажей, участвующих в миссии, будет осуществляться исходя из конкретной боевой задачи, поскольку не все герои одинаково хорошо проявляют себя в разных ситуациях.
Релиз Marvel’s Midnight Suns недавно был вновь отложен. Теперь игра выйдет в период до 31 марта 2023 года включительно.