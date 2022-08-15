Наиболее «распиаренный» персонаж вселенной Marvel заточил свои клинки.

После того как Firaxis на прошлой неделе показала посвящённый Росомахе видеоролик, стало очевидно, что на очереди полноценная геймплейная демонстрация за этого «когтистого» представителя «Людей Икс». Так оно, в общем-то, и случилось: сегодня нашему вниманию представили почти 7-минутный геймплейный видеоролик, полностью посвящённый способностям Росомахи и ситуациям, в которых их наиболее выгодно использовать.

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Стоит отметить, что Росомаха лишь один из многих супергероев, которыми нам доведётся поуправлять в Marvel’s Midnight Suns. Выбор персонажей, участвующих в миссии, будет осуществляться исходя из конкретной боевой задачи, поскольку не все герои одинаково хорошо проявляют себя в разных ситуациях.

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Релиз Marvel’s Midnight Suns недавно был вновь отложен. Теперь игра выйдет в период до 31 марта 2023 года включительно.