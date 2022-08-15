Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Почти 7 минут геймплея за Росомаху — в свежем видео по Marvel’s Midnight Suns
Наиболее «распиаренный» персонаж вселенной Marvel заточил свои клинки.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

После того как Firaxis на прошлой неделе показала посвящённый Росомахе видеоролик, стало очевидно, что на очереди полноценная геймплейная демонстрация за этого «когтистого» представителя «Людей Икс». Так оно, в общем-то, и случилось: сегодня нашему вниманию представили почти 7-минутный геймплейный видеоролик, полностью посвящённый способностям Росомахи и ситуациям, в которых их наиболее выгодно использовать.

реклама

Стоит отметить, что Росомаха лишь один из многих супергероев, которыми нам доведётся поуправлять в Marvel’s Midnight Suns. Выбор персонажей, участвующих в миссии, будет осуществляться исходя из конкретной боевой задачи, поскольку не все герои одинаково хорошо проявляют себя в разных ситуациях.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Marvel’s Midnight Suns недавно был вновь отложен. Теперь игра выйдет в период до 31 марта 2023 года включительно.

#2k games #firaxis games #marvels midnight suns
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Гнев Росомахи — в свежем трейлере Marvel’s Midnight Suns
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
151
На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
106
5 причин, почему я не куплю видеокарту Intel Arc
182
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
112
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
51
10 самых популярных игр в Steam в августе 2022 года
3
3 способа конвертировать PDF в Word
11
Очень короткий обзор акустической системы Gembird SPK-100
90
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
52
Рейтинг самых масштабных утечек данных с 2004 по 2021 годы
2

Сейчас обсуждают

Сергей Васильев
21:39
К кому то приходит озарение что мирок игроманов токсикозный? А я говорил когда то что каждый второй в этой сфере по жизни гниль. Ынырнэт герой, с перекачеными пальцами. Не надо никогда спорить с мну.
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
Пядрило
21:38
бери любой с сертификатом 80 PLUS GOLD, мощность посчитай по калькулятору PSU: https://www.google.com/search?q=psu+calculator
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
Сергей Васильев
21:36
Черт, ты за базар то ответь. Ты попрощался, щемись спать. Письканюх юный
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
Александр Александров
21:35
В КРАЙЗИС1 ГРАФОН ЛУЧШЕ....ТЕПЕРЬ ВСПОМИНАЕМ КАКОГО ОН ГОДА.А это мультяшная фигня.
Возможности Unreal Engine 5 — в шикарной технодемке в духе анимации Pixar
Profit
21:35
"Сгорела мать 1151.Думал что унесла за собой камень и оперативу,но обошлось.Так вот начал искать замену старичку 2600к." у сандиков - сокет 1155...
Смартфоны Tecno в России теперь превосходят Apple по объёму продаж
ZombieNation
21:34
это чебуратор
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
Сергей Васильев
21:34
Лайка опять на задней скорости стрелки мечет. Дочь робин гуда и часовых дел мастера.
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
Сергей Васильев
21:33
Щека, ты заморосил походу
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
Adam Smith
21:33
телок забыл по 3000 за час)))))))))
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
Александр Александров
21:32
нищий копутер шеши..ухпхах
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем