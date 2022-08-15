И такое можно делать. Было бы желание.

Современные игровые движки — это столь сложные и многогранные программные продукты, что с их помощью можно не только создавать игры и различные тренажёры, но и полноценную «киношную» анимацию. Чтобы пользователи в этом лишний раз убедились, сотрудники немецкой студии Airborn подготовили и опубликовали демонстрационный видеоролик, созданный на базе движка Unreal Engine 5, и который сразу же бросается в глаза анимацией, напоминающей мультфильмы производства Pixar.

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По словам представителей Airborn, в их задачу входила демонстрация не только возможностей Unreal Engine 5, но и опыта и способностей своих художников.

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Если работа Airborn кажется вам знакомой, то не удивляйтесь: немцы принимали участие в работе над такими известными видеоиграми, как Overwatch, Fortnite, Halo 5 и другими.