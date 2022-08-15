Новые герои и переработанные старые.

Разработчики из компании Riot Games представили большой ролик, посвящённый популярной игре League of Legends и её развитию до конца текущего года. Авторы дали понять, что ещё много героев появятся в проекте, а некоторые старые получат важные изменения. Например, в ближайшее время переработки получат Аурелион Сол и Ари.

реклама

По новым персонажам тоже есть кое-какая информация: чародей из Ишталя, танк К’Санти из Шаурима и даркин-убийца. Разработчики планируют также обновить системы, связанные со знаками на карте, а также с расставлением вардов.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Сроки по вводу новых чемпионов озвучены не были. Скорее всего, запланированных изменений стоит ждать в начале предсезона. Напомним, League of Legends доступна на ПК.