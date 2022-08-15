Разработчики из компании Riot Games представили большой ролик, посвящённый популярной игре League of Legends и её развитию до конца текущего года. Авторы дали понять, что ещё много героев появятся в проекте, а некоторые старые получат важные изменения. Например, в ближайшее время переработки получат Аурелион Сол и Ари.
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По новым персонажам тоже есть кое-какая информация: чародей из Ишталя, танк К’Санти из Шаурима и даркин-убийца. Разработчики планируют также обновить системы, связанные со знаками на карте, а также с расставлением вардов.
Сроки по вводу новых чемпионов озвучены не были. Скорее всего, запланированных изменений стоит ждать в начале предсезона. Напомним, League of Legends доступна на ПК.