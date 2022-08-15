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Новости Software Михаил Андреев
Создатели ремейка боевика XIII продемонстрировали обновлённый геймплей для PlayStation 5
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Возможно, вы могли позабыть, но в 2020 году ремейк шутера XIII поступил в продажу и получил крайне сдержанные оценки — во многом из-за многочисленных недостатков, которые разработчики обещали когда-нибудь исправить. И вот, сегодня разработчики из студии Tower Five продемонстрировали вниманию игровой общественности геймплейный видеоролик обновлённой версии ремейка, в котором можно заметить нарочито «мультяшный» визуальный стиль в духе оригинала, а также явное неумение человека, записывавшего данное видео, играть в шутеры. Впрочем, данная проблема — распространённая в современной игровой индустрии.

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Если верить заявлениям девелоперов, то после обновления, выход которого состоится 13 сентября, в ремейке XIII появится более разумный ИИ, будут исправлены ошибки, ну и, как вы могли заметить, чуть усовершенствуется визуальная составляющая.

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Помимо технических исправлений патч также внедрит в ремейк поддержку сетевой функциональности, так что отстреливать можно будет не только беззубых «болванчиков», но и вполне себе способных к противостоянию воинов под управлением других игроков.

#xiii
1
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