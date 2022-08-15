Разработчики видеоигр продолжают нещадно эксплуатировать вселенную «Властелина колец». Сегодня стало известно, что принадлежащее Take-Two издательское подразделение Private Division, специализирующееся на играх второго эшелона (так называемый AA-класс), совместно с игровым подразделением Weta Workshop готовят новый проект по знаменитой вселенной Дж. Р. Р. Толкина.
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Подробностями проекта разработчики пока не делятся; известно лишь, что он находится на ранних этапах производства, а его презентация запланирована на 2023/2024 финансовый год, что в переводе на «человеческий» календарь означает период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го. Иными словами, анонс далеко, а релиз — ещё дальше.
Дополнительно разработчики заявили, что новинка будет заметно отличаться от других проектов по «Властелину колец». Чем — жанром, геймплеем, сюжетом, моделью распространения — опять-таки не уточняется.