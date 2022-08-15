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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Marvel’s Spider-Man Remastered на PC нашли упоминание кооперативного режима прохождения
Но вряд ли его внедрят в текущий проект. В лучшем случае — в сиквел.
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К удивлению многих, Marvel’s Spider-Man Remastered оказалась не нишевым продуктом, а очень популярным проектом, который будет продолжать генерировать информационные поводы и после своего релиза. Насколько долго — зависит от разработчиков, ну а нынешний материал уже связан с разработчиками лишь косвенно: изначально его сформировал один из энтузиастов с оч.умелыми ручками, выложивший свою находку в Twitter, а затем и на Reddit.

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Как сообщил энтузиаст DniweTamp, в коде PC-версии Marvel’s Spider-Man Remastered были обнаружены упоминания кооперативного режима прохождения. Ну, или того, что он сам принял за таковое. В частности, в коде игры имеются строки с параметрами Character 1 и Character 2, а также упоминания Питера Паркера и Майлза Моралеса. По всей видимости, мы имеем дело либо с нереализованной функцией, позволявшей двум друзьям управлять двумя «Паучками» и проходить миссии вместе, либо же это специальный намёк от девелоперов на будущее.

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Будущее это имеет название Marvel’s Spider-Man 2 и было анонсировано в сентябре прошлого года с планами по релизу в 2023 году. С тех пор никаких новостей и подробностей касательно данного проекта не поступало.

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