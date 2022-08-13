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Новости Software Игнатий Колыско
Google тестирует функцию запуска «облачных» игр прямо со страницы поисковика
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Сетевое издание Engadget со ссылкой на свои источники сообщило, что в августе 2022 года компания Google запустила тестирование функции, позволяющей запускать облачные версии игр прямо из своего поисковика.

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Возможность запустить облачную версию игры появляется после введения поискового запроса с её названием. У отдельных пользователей на странице с выдачей информации по нужному проекту появляется прямая ссылка для запуска игры. Участникам тестирования удалось таким образом опробовать Halo Infinite, Darksiders Genesis, Control Ultimate Edition и Destiny 2.

Запуск игр подобным образом осуществляется с использованием облачных сервисов Google Stadia, GeForce Now, Amazon Luna и Xbox Cloud Gaming. Как минимум, это означает, что Google тестирует новую функцию не только своей игровой платформы, дела у которой, по многочисленным слухам, идут не очень успешно.

Для запуска игры также важно, чтобы пользователь был зарегистрирован в одном из перечисленных выше облачных сервисов. К тому же, поисковик Google в случае с некоторыми играми даёт возможность выбрать более удобный вариант. Пока доподлинно известно, что описанное в этой заметке новшество проходит тестирование и доступно в ограниченном режиме.

Запуск «фичи» состоится когда-нибудь потом — если её разработчиков всё устроит, и они не забракуют идею, конечно.

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#google #halo infinite #destiny 2 #control #darksiders genesis
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