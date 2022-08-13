Первая часть вышла аж в 2004 году.

Разработчики из Black Sea Games совместно с издательством THQ Nordic представили трейлер Knights of Honor II: Sovereign — стратегии в котором игроку нужно выбрать королевство и отправиться на завоевание всей Европы.

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Оригинал Knights of Honor вышел в далёком 2004 году, тогда это была классическая RTS в декорациях Средневековья. Вторая часть обзавелась глобальным режимом, предоставляющим игроку возможность управлять провинциями, собирать армии, вести переговоры и даже заниматься шпионажем.

«Богатство? Войны? Интриги? Торговля? Бесславное поражение? Это зависит только от вас. Поднимайте армию на защиту своих земель или нападайте на врага. Переходите к активным сражениям прямо в реальном времени! Вам открыты все дороги: станьте истинным властителем своего народа», — гласит официальное описание игры в Steam.

Основные особенности проекта:

Доступная глобальная стратегия. Религия, дипломатия, строительство и многое другое — без проблем и путаницы.

Игра в реальном времени. Средневековая Европа оживет у вас на глазах. Никакого ожидания следующего хода.

Королевский двор. Назначайте маршалов, священников, торговцев, дипломатов и шпионов и управляйте своей страной.

Сражения в реальном времени. Управляйте своими армиями напрямую в захватывающих боях в реальном времени.

Суровый многопользовательский режим. Объединитесь с друзьями и захватите средневековую Европу.

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Knights of Honor II: Sovereign должна поступить в продажу когда-нибудь на ПК.