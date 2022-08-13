Неудивительно — после всех приобретений издательства-то.

THQ Nordic завершила свою 45-минутную игровую презентацию публикацией краткой, но весьма полезной статистики. На момент презентации (середина августа 2022 года) всего в принадлежащих издательству студиях в разработке находятся 43 видеоигры, из которых 25 (до презентации — 26) ещё официально не анонсированы.

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Примечательно, что из года в год это число в отчётах THQ Nordic практически не меняется. Что в текущих реалиях означает только одну вещь: новые проекты создаются примерно с той же скоростью, с которой в релиз выходят старые.

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Напомним, что THQ Nordic является главным выгодоприобретателем от банкротства и продажи прежней компании THQ. Издательство завладело массой игровых франшиз и студий, с течением времени продолжая расширяться и порождая мемы в духе «THQ Nordic — собери их все».