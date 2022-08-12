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Новости Software Михаил Андреев
В свежем трейлере Outcast 2 A New Beginning показали живописный игровой мир
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Разработчики Outcast 2 A New Beginning анонсировали данный сиквел культового в своё время проекта почти год назад — в сентябре 2021-го. Сегодня, в рамках игровой презентации издательства THQ Nordic представители отвечающей за производство сиквела компании Appeal Studios выложили свежий игровой трейлер своего творения.

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В нижеуказанном видео можно полюбоваться красотами планеты Адельфа, а также примерно понять, что обитатели этих мест ждут от нашего протагониста, Каттера Слэйда, которому предстоит спасти этот цветущий мир от роботов-захватчиков.

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Несмотря на то, что в сентябре прошлого года Outcast 2 A New Beginning была заявлена к «скорому» релизу, спустя почти год даже приблизительных сроков сдачи новинки в релиз так и не появилось. Вот такое нынче «скоро».

#thq nordic #appeal studios #outcast 2 a new beginning
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