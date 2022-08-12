Есть также возможность подарить кому-то подписку Premium.

Команда поддержки мессенджера Telegram представила очередное обновление, которое включает в себя новую платформу для создания эмодзи, анимированные эмодзи в текстах сообщений и подписей к медиафайлам, авторские наборы эмодзи, блокировку голосовых сообщений и возможность подарить платную подписку на Telegram Premium другому пользователю.

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Особое внимание в апдейте притягивает к себе, разумеется, платформа для создания новых эмодзи. Теперь пользователи могут загрузить собственные наборы с уникальными персонажами для Premium-пользователей. Также новые анимированные эмодзи можно добавлять прямо в текст сообщений или подписей к фотографиям и видео, чтобы передать любые эмоции — даже в середине фразы. У обладателей Premium-подписки уже есть в пользовании первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Новые наборы и эмодзи будут появляться регулярно.

Панель стикеров в Telegram для iOS была обновлена. Теперь можно быстро и легко переключаться между разделами со стикерами, эмодзи и GIF — как в приложениях Telegram для Android, компьютеров и браузеров.

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Наконец, у Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения. Поделиться всеми преимуществами Telegram Premium можно поделиться с родными, друзьями и коллегами, подарив им предоплаченную подписку на 3, 6 или 12 месяцев — с приятной скидкой.