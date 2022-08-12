Разницу ещё надо умудриться разглядеть.

Слухи о том, что Valve может обновить движок Counter-Strike Global Offensive до Source 2, гуляют по Сети уже больше года. Данное событие может произойти, а, может, и нет, поэтому блогер Gabe Follower решил не ждать милости от Габена, и вместе с единомышленниками принялся за соответствующую работу самостоятельно. Сегодня энтузиаст опубликовал сопутствующий видеоролик с демонстрацией наработок.

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Стоит отметить, что в качестве фундамента для Source 2-версии CS:GO фанаты используют S&box от создателя Garry’s Mod. По замыслу энтузиастов, их проект позволит глубоко модернизировать и модифицировать Counter-Strike Global Offensive, не только облагораживая её внешний вид и внедряя новые графические технологии, но и обеспечивая платформу для моддинга.

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Сроками сдачи мода в релиз энтузиасты пока, естественно, не делятся.