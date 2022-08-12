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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремастер Alan Wake пока не окупился, Alan Wake II в активном производстве — отчёт Remedy
Главное здесь, конечно, второе.
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Компания Remedy опубликовала отчёт, из которого журналистам удалось почерпнуть несколько важных подробностей. Для начала компания, естественно, поделилась непосредственно финансовыми результатами: выручка Remedy по итогам второго квартала текущего финансового года составила 9,4 млн евро, что примерно соответствует выручке за аналогичный период в прошлом году.

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Далее одна новость хорошая, другая так себе; начнём со второй. Согласно официальной статистике, ремастер Alan Wake, выпущенный в свет в октябре прошлого года, так и не покрыл расходов на собственное производство. О том, что с финансовой точки зрения визуально улучшенная игра про писателя с фонариком звёзд с неба не хватает, нам было известно практически сразу после её запуска, и данный факт в течение года многократно подтверждался.

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Что касается Alan Wake II, то работа над новинкой идёт активно и по плану: релиз всё также назначен на следующий год, в этом плане никаких изменений нет. Остальные проекты Remedy — суммарно их около пяти штук — тоже пребывают в активной разработке и никаких нареканий со стороны руководства компании не имеют. Несмотря на всё это, финансовый прогноз на текущий год был снижен.

#remedy #alan wake 2 #alan wake ii
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