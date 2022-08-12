Хоть кого-нибудь подобные новости сегодня удивляют?

Современная игровая индустрия продолжает подтверждать свой статус одной из самых хаотичных сфер человеческой деятельности: перенос за переносом, отмена за отменой, проблема за проблемой. Не стал исключением и «выживастик» Nightingale от созданной ветеранами BioWare студии Inflexion Games: сегодня её руководитель Аарин Флинн сообщил о переносе дебютного творения коллектива на первую половину следующего года.

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По словам Флинна, главной причиной переноса стал переезд Nightingale на движок Unreal Engine 5 вкупе с желанием расширить игровые возможности проекта. Что ждёт игроков в Nightingale после задержки релиза, обещают рассказать уже «скоро». Возможно, в рамках Gamescom 2022.

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Напомним, что Nightingale представляет собой выполненный в сеттинге викторианского фэнтези выживательный проект с возможностью кооперативного прохождения. Игрокам предстоит путешествовать по волшебному миру и решать его многочисленные загадки. Попутно, естественно, не сыграв в ящик.