Через полторы недели в Кёльне стартует традиционное ежегодное игровое мероприятие Gamescom, в рамках которого нам пообещали показать свыше тридцати различных видеоигр — как новинок, так и уже ранее представленных проектов. В детали, конечно, организаторы мероприятия пока не вдаются, но ведущий церемонии открытия Gamescom 2022, вездесущего Джеффа Кили, не был бы собой, если бы не подливал масла в огонь ожидания мероприятия.
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Так, по словам Кили, нас ждёт увлекательная церемония открытия, в рамках которой игроков ждут «крутые сюрпризы» и «неожиданности». Справедливости ради, в основном на Gamescom 2022 затронут новинки, релизы которых запланированы на следующий год. С другой стороны, игр, которые выйдут до конца текущего года, становится всё меньше и меньше в результате непродуманных действий разработчиков и издателей.
Старт Gamescom 2022 назначен на 23 августа в 21:00 по московскому времени. Церемония открытия продлится порядка двух часов, и мы в редакции будем пристально следить за её проведением, выкладывая в официальную редакционную новостную ленту сайта все достойные публикации материалы. Непосредственно выставка продлится несколько дней и завершится 28 августа.