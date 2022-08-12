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Новости Software Михаил Андреев
Авторы Escape from Tarkov показали свежие скриншоты масштабной карты «Улицы Таркова»
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Несмотря на царящий вокруг Escape from Tarkov здоровый скептицизм, проект пусть и со скоростью хромой черепахи, но развивается, и в перспективе даже получит новое масштабное поле боя под названием «Улицы Таркова». При создании данного поля боя разработчики руководствовались идеей переноса боевых действий в черту города, дабы продемонстрировать, сколь сильно они отличаются от привычных «тарковских» перестрелок.

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Сегодня студия Battlestate Games поделилась парой десятков свежих скриншотов грядущей локации. Мы же позволим себе сократить число присутствующих в данном материале снимков экрана вдвое, выбрав из них наиболее презентабельные.

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Стоит помнить, что Escape from Tarkov регулярно получает обновления: в конце июня, например, игра обзавелась крупным патчем, расширившим локацию «Маяк», добавившим новые игровые анимации, внедрившим поддержку AMD FSR и многое другое.

#escape from tarkov
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