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Новости Software Михаил Андреев
Path of Exile 2 планируют подробно показать летом следующего года
Тогда же вернётся мероприятие ExileCon.
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Анонс Path of Exile 2 состоялся в кажущемся сейчас невероятно далёким и беззаботным 2019-м году, и с тех пор позитивных новостей касательно данного «сиквела» от разработчиков из Grinding Gear Games поступало в год по чайной ложке. Сегодня же студия не только полноценно представила дополнение «Озеро Каландры» для Path of Exile, но и заявила, что следующим летом возобновит проведение своей конференции ExileCon, и там же продемонстрирует то, чего удалось добиться в сиквеле к тому моменту.

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В рамках этого мероприятия Grinding Gear Games также планирует огласить сроки проведения публичного тестирования сиквела. Ну а релиз, как ранее упоминала студия, состоится до 2024 года; с учётом вышеизложенной информации, логично будет заявить, что окно релиза Path of Exile 2 — с сентября по декабрь 2023-го.

#grinding gear games #path of exile 2
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