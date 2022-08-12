Студия Grinding Gear Games отличается тем, что отвечает за «базар»: если пообещала, что в определённый день проведёт посвящённый свежему контентному дополнению под названием «Озеро Каландры» для Path of Exile, то обязательно это сделает. Итак, буквально только что авторы самого популярного на сегодняшний день ролевого боевика поделились основными подробностями добавки и объявили точную дату её выхода.
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С релизом «Озера Каландры» в Path of Exile появится новая игровая механика: путешествуя по Рэкласту вы будете периодически натыкаться на зеркальные таблички, завершив которые, вы сможете открыть портал к Озеру Каландры — ценнейшему предмету в мире Path of Exile, способному даровать вам уникальные возможности.
Помимо новых геймплейных возможностей аддон добавит в игру и стандартный дополнительный контент, а именно: новые улучшения для высокоуровневого котнента Атласа, четыре новых камня (Метка алхимика, Электризующее поле, Проводник молнии и Перегрузка), 14 уникальных предметов и свыше сотни улучшенных уже имеющихся уникальных предметов. Также ожидайте обновления Жатвы, Иномирья и Возмездия вкупе с правками баланса.
Запуск дополнения вместе с патчем 3.19 назначен на 19 августа на PC и на 24 августа на консолях.