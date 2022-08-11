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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Страх перед God of War Ragnarok: журналисты назвали «причину» череды отложенных релизов игр
Да уж, очень страшно (нет).
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Современная игровая индустрия — столь развитая сфера развлечений, что плотность её продуктов на единицу времени уже просто зашкаливает. А такова уж жизнь, что не все игры равны между собой: многие из них ровнее. За последние месяцы мы успели сообщить о бессчётном количестве отложенных релизов игр, и вот, по мнению авторов подкаста Kinda Funny Games Тима Геттиса и Грэга Миллера, они знают, из-за чего так происходит. Причина, по их мнению, в страхе разработчиков перед конкуренцией с запланированной к релизу в ноябре God of War Ragnarok.

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Согласно имеющейся у Геттиса и Миллера информации, разработчики игр просто не хотят попасть в ситуацию, в которую в своё время попала Titanfall 2, релиз которой состоялся как раз посреди других популярных проектов, и таким образом творение Respawn Entertainment оказалось, образно говоря, между молотом и наковальней, с известными последствиями.

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Строго говоря, данное заявление журналистов звучит крайне сомнительно: конкуренция пусть и с хорошим, но всё же крайне ограниченным в платформенном разнообразии продолжением культовой игры — это не то, чего следует бояться разработчикам игр. Поэтому рискнём предположить, что истинной причиной всё же остаётся неготовность проектов к запуску в изначально обозначенные сроки.

#god of war ragnarok
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