Студию Naughty Dog хлебом не корми — дай лишний раз напомнить о существовании ремейка The Last of Us. Учитывая, что на PlayStation 5 проект выйдет уже второго сентября, рост активности студии объяснить нетрудно, и вот, в свежем видео, продолжительность которого составила всего четырнадцать секунд, нам показали сцену, в которой наши герои проезжают мимо охваченного пожаром дома.
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Справедливости ради, комментировать здесь что-либо нет никакого смысла: всё прекрасно видно на геймплейных кадрах — ремейк на несколько голов превосходит оригинал в плане графического исполнения.
Напоминаем, что помимо PlayStation 5 ремейк The Last of Us также выйдет на персональных компьютерах, но когда это случится, разработчики конкретно пока сказать не готовы. Возможно, в перспективе на PC выйдет и The Last of Us Part II, а ремейк является лишь способом для новой аудитории ознакомиться с историей Элли и Джоэла.