Потому что может себе это позволить. Да и получилось наглядно.

Студию Naughty Dog хлебом не корми — дай лишний раз напомнить о существовании ремейка The Last of Us. Учитывая, что на PlayStation 5 проект выйдет уже второго сентября, рост активности студии объяснить нетрудно, и вот, в свежем видео, продолжительность которого составила всего четырнадцать секунд, нам показали сцену, в которой наши герои проезжают мимо охваченного пожаром дома.

реклама

Справедливости ради, комментировать здесь что-либо нет никакого смысла: всё прекрасно видно на геймплейных кадрах — ремейк на несколько голов превосходит оригинал в плане графического исполнения.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3060 MSI за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напоминаем, что помимо PlayStation 5 ремейк The Last of Us также выйдет на персональных компьютерах, но когда это случится, разработчики конкретно пока сказать не готовы. Возможно, в перспективе на PC выйдет и The Last of Us Part II, а ремейк является лишь способом для новой аудитории ознакомиться с историей Элли и Джоэла.