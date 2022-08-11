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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Naughty Dog в коротком видео сравнила кадры из ремейка The Last of Us с оригиналом
Потому что может себе это позволить. Да и получилось наглядно.
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Студию Naughty Dog хлебом не корми — дай лишний раз напомнить о существовании ремейка The Last of Us. Учитывая, что на PlayStation 5 проект выйдет уже второго сентября, рост активности студии объяснить нетрудно, и вот, в свежем видео, продолжительность которого составила всего четырнадцать секунд, нам показали сцену, в которой наши герои проезжают мимо охваченного пожаром дома.

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Справедливости ради, комментировать здесь что-либо нет никакого смысла: всё прекрасно видно на геймплейных кадрах — ремейк на несколько голов превосходит оригинал в плане графического исполнения.

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Напоминаем, что помимо PlayStation 5 ремейк The Last of Us также выйдет на персональных компьютерах, но когда это случится, разработчики конкретно пока сказать не готовы. Возможно, в перспективе на PC выйдет и The Last of Us Part II, а ремейк является лишь способом для новой аудитории ознакомиться с историей Элли и Джоэла.

#naughty dog #the last of us #the last of us part i
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Сейчас обсуждают

flyval
19:26
90% дебилов не понимают, что процессоры сверхизбыточны и сейчас вообще не имеет значения какой процессор поставить для игр. Они кричат, что вот интел выдаёт 270 кадров, а ваш сраный Райзен всего 260!
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fromkeila
19:26
А ведь люди называют это работой и прогрессом, и получают некислую зарплату за это.
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ахахах
19:23
СО показала,что беспилотники нужны для разведки.Спутники-это конешно всё хорошо,но на местности в реальном времяни лучше беспилотником смотреть.Это несекрет,это выявила спецоперация,а то бы их наделал...
«Калашников» начнёт выпускать дроны-камикадзе
Yilec
19:22
Нет, никогда такого не было...
Большинство американцев не могут найти на карте остров Тайвань
AmazingShot
19:21
Ну во первых на моём FHD мониторе этой карты хватит минимум на пару лет. Во вторых безпошлинный лимит снимут с 1 октября, поэтому надо будет до конца августа, максимум начала сентября уже определиться...
Microsoft не согласна, что Call of Duty станет прибыльнее в случае её перевода на продажу эксклюзивно для PC и Xbox
ахахах
19:20
да пиндос сдувается щас и небудем им мешать в банановую страну превратиться
«Калашников» начнёт выпускать дроны-камикадзе
RED
19:20
Толку если в сентябре PoS. Окупаемость была бы 1 месяц - можно брать. А 9 месяцев - сегодня уже не интересно. Поэтому и хэшрейт сети упал. Кто-то распродался, а новые не заходят.
Прибыльность майнинга Эфира резко увеличилась – GeForce RTX 3060 окупается всего за 9 месяцев
ptlrkptt
19:20
хахах точно
Прибыльность майнинга Эфира резко увеличилась – GeForce RTX 3060 окупается всего за 9 месяцев
ахахах
19:18
а гиперзвуковые ракеты есть у пиндосов,или 5-6мах это гиперзвук ты считаешь
«Калашников» начнёт выпускать дроны-камикадзе
smash526
19:17
То есть вы знаете лучше чем компания зарабатывающая миллиард долларов в год, со штатом в полторы тысячи человек - и соответствующим количеством инженеров-разработчиков ? Ждём прорывных продуктов от <T...
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