Там ещё восклицательные и вопросительные знаки в названии есть, но мы их опустим.

Время продолжает лететь с бешеной скоростью, и вот, на календаре уже не просто четверг, а пред-предпоследний четверг лета. Тем не менее, Epic Games Store продолжает выполнять свою важную миссию и снабжать нуждающихся геймеров бесплатными подарочными видеоиграми. Сегодня очередь дошла до кулинарного экономического симулятора под полным названием «Cook, Serve, Delicious! 3?!». Мы, пожалуй, опустим все откровенно ненужные здесь пунктуационные знаки.

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Cook, Serve, Delicious 3 представляет собой стратегическую игру, действие которой разворачивается в разорённой войной Америке образца 2042 года. Нам в роли управляющего и по совместительству шеф-повара своей компании предстоит готовить различные блюда и развозить их гражданам. Судя по 95-процентному пользовательскому рейтингу Cook, Serve, Delicious 3, игровой процесс в ней увлекателен и необычен.

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