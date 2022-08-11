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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft не согласна, что Call of Duty станет прибыльнее в случае её перевода на продажу эксклюзивно для PC и Xbox
Рациональное мышление в компании ещё осталось.
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Некоторое время назад Sony начала переживать, что если в результате формального завершения сделки между Microsoft и Activision Blizzard франшиза Call of Duty станет эксклюзивной для PC и Xbox, то у японской компании могут возникнуть проблемы, поскольку данная культовая серия шутеров остаётся одной из самых продаваемых на её платформах. Опасения Sony мало кто разделяет, да и сама Microsoft, мягко говоря, не планирует осуществлять такие радикальные действия.

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По мнению руководства рэдмондского гиганта, которое оно выразило в документах для бразильских антимонопольных регуляторов, крайне маловероятно, что в случае перевода Call of Duty в эксклюзивный формат для PC и Xcox франшиза станет прибыльнее. В перспективе, конечно, проекты серии неизбежно будут приносить больше денег, но отказ от PlayStation означает добровольное отрезание огромного рынка сбыта, и заниматься этим в Microsoft, по крайней мере, пока, не собираются.

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Что же до опасений Sony, то в компании считают, что Call of Duty не имеет конкурентов в своём классе, и любые попытки этого конкурента создать неизбежно приведут к провалу. Хотя рациональное зерно в опасениях Sony имеется, важно понимать, что и японская компания, и рэдмондцы активно наращивают количество внутренних студий, тем самым постепенно приводя игровую индустрию к состоянию биполярности и сверхприбылей. А от этого в первую очередь проиграют, пожалуй, разве что рядовые геймеры.

#microsoft #sony
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