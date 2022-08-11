На консолях игра не появится. Может, оно и к лучшему.

На протяжении некоторого времени вокруг военного шутера Battalion 1944, повествующего про понятно какой вооружённый конфликт, разгоралась драма, итогом которой стал разрыв отногений студии-разработчика Bulkhead с издательством Square Enix. С одной стороны, данное событие негативное, поскольку теперь Battalion 1944 не выйдет на консолях, с другой же стороны, PC-геймеры со следующей недели смогут играть в проект полностью бесплатно.

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После переезда на бесплатную модель название игры изменится на Battalion Legacy. Вместе со сменой названия в проекте появится и новый контент: дополнительная фракция, три десятка новых видов оружия, режим «Найти и уничтожить», переработанный пользовательский интерфейс и улучшенная графика.

Девелоперы сожалеют, что с консольными версиями игры всё сложилось именно так, тем более что они были обещаны ещё шесть лет назад, но имеем, что имеем. Всем, кто поддержали соответствующий проект на Kickstarter, будут возвращены денежные средства.

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Запуск бесплатной версии назначен ан 16 августа.